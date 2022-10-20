تقلب أسعار النفط وسط تزايد مخاوف الإمدادات

تفاوتت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس 20 أكتوبر تشرين الأول مع موازنة المستثمرين الحذر المتعلق بقلة الإمدادات مع توقعات تراجع الطلب.

وبحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر كانون الأول 28 سنتاً أو 0.3% إلى 92.13 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر تشرين الثاني التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 34 سنتاً أو 0.4% إلى 85.89 دولار للبرميل.

وفي تصريحات أمس الأربعاء قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتزم بيع 15 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وإعادة شراء النفط إذا انخفضت الأسعار.

وسيكون السحب من الاحتياطي الاسراتيجي هو آخر دفعة من بيع يشمل 180 مليون برميل نفط أعلن بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط.

غير أن حظراً وشيكا في الاتحاد الأوروبي على منتجات الخام والنفط الروسية وخفض مجموعة أوبك+ الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً دعم الأسعار.