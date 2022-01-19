تكافل السعودية تقدم المنحة الثانية لدعم 273 ألف طالب وطالبة وهذه قيمتها

كشفت المؤسسة السعودية الخيرية تكافل عن ايداعها الدفعة الثانية والمفترض ان تكون الأخيرة الخاصة بإعانة عدد من الطلاب المستحقين في العام الدراسي الحالي.

وقالت المؤسسة إنه تم ايداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارسة التي ستقوم بتقديم المعونات المادية والمعنوية للطلاب والطالبات، وتشمل الإعانات العينية الكثير من الاحتياجات الضرورية للطلاب من بينها الكسوة المدرسية والحقيبة المدرسية بالاضافة إلى الوجبات المدرسية.

وبحسب ما أصدرته مؤسسة تكافل الخيرية فإن الدفعة الثانية من الإعانة شملت ما يقارب 273 الف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في ما يقارب الـ 17 مدرسة حكومية، ووصلت قيمة الدفعة الثانية من الإعانة حوالي 136 مليون ريال سعودي.

وهذا الدعم هو الثاني الذي تقدمه مؤسسة تكافل ا لخيرية والخاصة بالعام الدراسية العالي والتي تقدمها المؤسسة لجميع الطلاب المحتاجين في المملكة العربية السعودية وذلك بدعم من القيادة السعودية التي تهتم بالتعليم بشكل كبير وتراه حق لكل انسان على ارضها.

اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالطلاب والتعليم

ومن جانبه عبر السيد الدكتور حمد من محمد ال الشيخ وزير التعليم ورئيس مجلس الأمناء، عن امتنانه الكبير موجهًا الشكر لمقامم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك لدعمهما السخي واهتمامهما بكل ما يدعم الطلاب من اجل استمرار التعليم وتوفيره لكل مواطن على ارض السعودية

يُشار إلى ان هذه المعونات يتم تخصيصها للطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط، التي وضعتها مؤسسة تكافل ويتم تحديدهم بشل دقيق بعد مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعائلاتهم والمسجلة في عدد من الوزرات الرسمية مثل وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مؤسسة تكافل الخيرية

والجدير بالذكر أن مؤسسة تكافل تقدم العديد من برامج الدعم المنوعة ما بين المادي والمعنوي المخصصة للطلاب المستفدين من خدماتها.

ويمكن لأي طالب او طالبة من الذين لم يشملهم الدعم وتنطبق عليهم شروط الدعم الاستفادة من البرامج والمعونات المخصصة من خلال التسجيل على موقع المؤسسة www.takaful.org.sa.

وتهدف هذه المعونات والبرامج الخاصة بمؤسسة تكافل إلى دعم الطلاب المحتاجين من أجل دعمهم في مشوارهم التعليمي ولتحسين دراستهم وبالتالي مستقبلهم المهني.

