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تكلفة التأمين على ديون السعودية ترتفع بفعل التوترات الأميركية الإيرانية

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:47
قفزت تكلفة التأمين على ديون السعودية من خطر التخلف عن السداد أكثر من 16% منذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني
الريال السعودي
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بلغت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات 64 نقطة أساس في المعاملات المبكرة اليوم، ارتفاعا من 55 في الثاني من يناير كانون الثاني

قفزت تكلفة التأمين على ديون السعودية من خطر التخلف عن السداد أكثر من 16% منذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة في ضربة جوية أمريكية.

وبلغت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات 64 نقطة أساس في المعاملات المبكرة اليوم، ارتفاعا من 55 في الثاني من يناير كانون الثاني، وفقا لبيانات IHS ماركت.

وبالمقارنة، لم تزد العقود المكافئة لديون دبي سوى نقطة أساس واحدة في حين زادت تلك الخاصة بديون أبوظبي إلى 37 نقطة أساس من 34 الأسبوع الماضي.
 

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Via SyndiGate.info


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