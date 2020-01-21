  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. تكلفة التأمين على ديون الصين ترتفع بـ 10% بفعل مخاوف الفيروس

تكلفة التأمين على ديون الصين ترتفع بـ 10% بفعل مخاوف الفيروس

منشور 21 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:57
امتدت المخاوف عبر الأسواق الصينية والآسيوية لينخفض اليوان نحو 0.6 بالمئة مقابل الدولار وتهبط الأسهم الصينية 1.4 بالمئة
ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الصين بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي يمكن انتقالها بين البشر
أبرز العناوين
ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الصين بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي يمكن انتقالها بين البشر

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الصين بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي يمكن انتقالها بين البشر، مما زاد المخاوف من ضرر الاقتصاد في وقت تتباطأ فيه بالفعل وتيرة النمو.

وأوردت وسائل إعلام رسمية صينية أن 291 شخصا أصيبوا بالفيروس الجديد منذ أمس الاثنين.

وأفادت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن تكلفة التأمين على ديون الصين لخمس سنوات ارتفعت ثلاث نقاط أساس عن إغلاق الاثنين لتصل إلى 33 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى في نحو أسبوعين.

وامتدت المخاوف عبر الأسواق الصينية والآسيوية لينخفض اليوان نحو 0.6 بالمئة مقابل الدولار وتهبط الأسهم الصينية 1.4 بالمئة.

صندوق النقد: الصين أصبحت محركاً رئيسيا لنمو الاقتصاد العالمي
اقتصاد الصين يتسم بالمتانة رغم الضغوط الضخمة

 

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...