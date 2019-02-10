مصر: تنافس 3 تحالفات عالمية لإنشاء ميناء جاف غرب القاهرة

مصر

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد عن تنافس ثلاث تحالفات لشركات عالمية للفوز بعقد إنشاء ميناء جاف لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة.

وتوقعت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن تصل استثمارات الميناء الجديد إلى أكثر من 100 مليون دولار.

وقالت الوزارة إنها تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع الميناء الجاف من تحالف بقيادة شركة كونكور الهندية، ويضم مجموعة حسن علام وشركة بي أس أيه (PSA) (سنغافورة)، وتحالف تقوده شركة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وتحالف تقوده مجموعة السويدي للإلكترونيات ويضم شركتي شنكر مصر (ألمانيا) وثري ايه إنترناشيونال.

وأوضح البيان أن الوحدة المركزية للمشاركة انتهت من جميع إجراءات طرح مشروع الميناء الجاف التابع لهيئة الموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل حيث سيقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، كما أن التحالفات الثلاثة مؤهلة بالفعل للمشاركة في المشروع الذي سيقام على مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر كميناء للتخليص الجمركي للحاويات المتداولة عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأشارت إلى أن الميناء سيسهم في التخفيف من تكدس الحاويات في مينائي الإسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى خدمة المنطقة الصناعية بالمدينة كما سيعمل الميناء الجديد علي إيجاد الكثير من فرص العمل الجديدة بالميناء الجاف والمركز اللوجستي المزمع إنشاؤه لخدمته.

ولفتت إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل هذا المشروع تصل إلى 30 عاما، بنهايتها ستؤول ملكية المشروع إلى الدولة، ومن المتوقع أن يتم تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال شهر مايو المقبل.

وأكدت أن مشروع الميناء الجاف يأتي ضمن جهود وزارة النقل لتطوير منظومات النقل البري والبحري والسكك الحديدية والتي تخدم حركة انتقال الأشخاص والبضائع باعتبار أن شبكة النقل تعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

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