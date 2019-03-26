صندوق النقد: توترات التجارة قد تقلص نمو آسيا نصف نقطة مئوية

صندوق النقد

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي اليوم إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تثير قدرا هائلا من الضبابية الاقتصادية وربما تقلص النمو الاقتصادي لآسيا بمقدار نصف نقطة مئوية.

جاءت تصريحات تشانغ تاو، نائب المدير العام لصندوق النقد، خلال منتدى بواو للاقتصاد الآسيوي.

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