توترات الشرق الأوسط ترفع بسعر النفط فوق 70 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط 2 في المائة اليوم مواصلة مكاسبها ودافعة برنت فوق 70 دولارا للبرميل مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن أمريكا وإيران والعراق عقب اغتيال قائد عسكري إيراني كبير.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25 دولار في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4 في المائة عن تسوية الجمعة. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1 في المائة بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار أعلى سعر منذ ابريل.

وتأتي المكاسب بعد صعود بأكثر من 3 في المائة يوم الجمعة عقب ضربة جوية أمريكية في العراق مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط. تسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام في حين يمر خمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وأمس هدد الرئيس ترمب بفرض عقوبات على العراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في حالة إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب منه. وكان العراق دعا في وقت سابق القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه. وقال ترمب أيضا إن أمريكا سترد ضد إيران إذا ردت طهران على قتل سليماني.

وقال محللو آي.ان.جي في مذكرة "وجه عدم التيقن الكبير بالنسبة للأسواق الآن هو كيف سترد إيران على هذا الهجوم.

"في حين من الواضح أن التطورات الأحدث تضع المصالح الأمريكية بالمنطقة في مرمى الخطر فإنها تزيد أيضا مخاطر تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط سواء عن طريق تعطيل الإيرانيين لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز أو بالهجوم على البنية التحتية للطاقة لحلفاء أمريكا في المنطقة".