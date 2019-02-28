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توترات الهند وباكستان تهوي بمؤشرات الأسهم العالمية

توترات الهند وباكستان تهوي بمؤشرات الأسهم العالمية
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