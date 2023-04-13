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توفر خدمة PC Game Pass في 9 دول عربية .. تعرف على القائمة

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 13 نيسان / أبريل 2023 - 09:18
PC Game Pass

أطلقت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء الماضي الإصدار النهائية الخاص بخدمة بث الألعاب المخصص للحواسية الشخصية "PC Game Pass" في الـ 40 دولة التي تم الإعلان عنهم سابقًا.

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شركة مايكروسوفت تعلن عن إطلاق خدمة PC Game Pass  في 40 بلدًا 

كانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت في وفقت سابق وتحديدًا في نهاية شهر شباط الماضي عن إطلاق برنامج المعاينة في 40 بلدًا من بينها 9 دول عربية.

وقالت الشركة في بيان رسمي نشرته على مدونة Xbox،  إن الإستجابة كانت لا تصدق، ووجهت الشركة شكرًا لكل اللاعبين الذين شاركوا في اختبار التجربة وساعدوا في تشكيل المعاينة.

وتتيح هذه الخدمة وصولًا فوريًا للاعبين إلى عدد كبير من الألعاب المتوفرة من خلال طريق الحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز، من بينها الألعاب الخاصة بمنصة الألعاب إكس بوكس على منصة Xbox Game Studio.

وكشفت شركة مايكروسوفت أن اشتراك بي سي جيم باسسيتوفر للاعبين في الدول الجديدة من خلال تطبيق Xbox Insider Hub.

ومنحت الشركة الأعضاء الجدد عدد من الميزات بمناسبة الإطلاق، من بينها عرض ترحيبي للأشهر الـ 3 الأولى.

كما سيحصل الأشخاص الذين كانوا جزءًا من برنامج Insider  الخاص بالشركة على عضوية لمدة شهرين في بي سي جيم باس بدون أي أجراءات.

وعلى الاعضاء الجدد الذين يرغبون بالانضمام إلى بي سي جيم باس التوجه إلى موقع xbox.com/pcgamepass من أجل التسجيل ومعرفة الأسعار.
وكشفت الشركة أن مكتبة بي سي جيم باس ستوفر ألعابًا جديدة من (إكس بوكس) و(بيثيزدا)، وأبرز هذه الألعاب:

  •  لعبة (ماينكرافت ليجيندز) Minecraft Legends سيتم إطلاقها يوم 18 نيسان
  • لعبة (ردفول) Redfall  سيتم إطلاقها يوم 2 أيار.

قائمة الدول العربية التي ستتوفر بها PC Game Pass:
 

  • الجزائر
  •  البحرين
  •  مصر
  •  الكويت
  •  ليبيا
  •  المغرب
  •  سلطنة عمان
  •  قطر
  •  تونس.


 

كلمات دالة:PC Game Pass

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