توقعات الأبراج: تطورك في مسيرتك المهنية لعام 2022

كل عام، يحاول الملايين تتبع توقعات الأبراج السنوية لمعرفة ما قد يحمله المستقبل لهم، فيما يؤكد لهم خبراء الفلك أن بوسعهم معرفة مصائر أبناء الأبراج المختلفة بعد الاطلاع على بعض الجداول والمواعيد الفلكية التي تشير إلى ما ستجري عليه أحداث العام.

تقدم خبيرة الفلك اللبنانية ماغي فرح معلومات مفصلة لكل من الأبراج الإثني عشر، بما في ذلك تفاصيل عن حياتهم الشخصية والعاطفية، إضافة إلى ما قد يطرأ على تطورهم الوظيفي والمهني خلال العام، وهذا ما سنلقي عليه الضوء اليوم.

مسيرتك المهنية حسب الأبراج 2022 - ماغي فرح

1. برج الحمل

ستتمكن هذا العام من تحقيق ذاتك وستزدهر أعمالك وستسير على سكة جيدة وستتقدم بمشاريعك وستحقق استثماراتك النجاح والأرباح ، كل هذا اذا عملت بجدية ووعي وحكمة.

ستكون 2022 سنة مليئة بالأسفار والاتصالات الخارجية، وقد يحصل بعض مواليد هذا البرج على بطولة في مجال فني أو رياضي ويحققون تقدما سياسياً لمن يهتم بالسياسة.

ابتداءْ من أيلول/سبتمبر ستشهد تغييراً في العمل أو قد تنتقل من مكان إلى آخر أو تسافر أو يكون هناك إرث أو يكون هناك تعديل في المؤسسة التي تعمل بها.

2. برج الثور

تخوض عام 2022 في مجالات جديدة وتقدم على مشاريع حديثة فتتوسع دائرة معارفك.

تبرز في مجالات مهنية وفنية وتجارية وسياسية.

تحصل على ما ترغب به خلال شهر شباط 2022 .

تتوقع ماغي فرح بأن يكون حدسك ممتازاً في مجال البناء والعقارات وتحرز أرباحاً مالية في هذه المجالات.

تقول لك بأنه اذا كنت قد مررت سابقاً بفترة من الاضطرابات على الصعيد المهني فإنك ستدخل مرحلة أكثر استقراراً.

3. برج الجوزاء

إن أفضل فترة لتصحيح أوضاعك هي ما بين بداية السنة ومنتصف شهر آب، حيث تنصحك ماغي فرح بعدم إضاعة الوقت في هذه الفترة.

ستقوم بمفاوضات وعمليات مالية واستثمارات وتعديلات تكلل بالنجاح، قد تتعاون مع أطراف غريبة عن محيطك في مشاريع جديدة، أو قد تفضل العمل في الخارج.

يكون شهر آذار هو شهر كل شيء جديد، ويحمل معه شهر حزيران أخباراً جيدة ، أما شهر تموز فيشير إلى انقلاب لمصلحتك.

تكون الفترة بين منتصف آب الى منتصف أيلول/سبتمبر فترة لتوظيف الافكار في بعض المجالات المميزة، وبشكل عام فإن الحدس هو سلاحك لعام 2022.

4. برج السرطان

تقسم هذه السنة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى من بداية 2022 وحتى منتصف شهر آب 2022 حيث تطرأ مستجدات على حياتك وتنتقل لموقع أفضل.

مع وجود بعض العوائق والصعوبات والاضطرابات والفترات الحساسة في شهر أذار وشهر تموز ويسودك جو من التمرد والانتفاض والعدائية.

في المرحلة الثانية تتبدل الامور لمصلحتك وتُفتح أمامك أبواباً وآفاقاً جديدة مليئة بالحظ تحررك من الضغوط السابقة.

يكون النجاح حليفك وتتلقى عروضاً مغرية في اواخر العام، وتخوض نشاطات جديدة في مجال المال والازدهار والاستثمارات الناجحة.

بشكل عام الفترة الافضل لك هي في شهر الصيف فتحقق الإبداع وخاصة للذين يعملون في بعض الميادين الاستثنائية.

5. برج الأسد

شهر آب هو شهر التغير الجذري في حياتك وشخصيتك، قد تخطر ببالك فكرة تجعلك تنجز عملية مهمة أو تباشر بمشروع استثنائي.

كن على ثقة بأن كل توجه غير تقليدي سيزيدك ازدهاراً وستمتلئ بالطموح وستحقق ترقية أو تتوصل الى شغل مركز هام.

تكون السنة جيدة جداً للاستثمارات العقارية والتجارة والسياسة والإعلام والفن.

الفترة بين تموز وآب هي الاقل توهجاً، ولكنك ستخرج منتصراً في نهاية العام.

6. برج العذراء

بعد منتصف آب نرى الأمور بصورة واضحة فتتحسن أوضاعك وتتسارع خطواتك ولكن قبل ذلك تتعامل مع الظروف المفاجئة وسوف لن تجد الاستقرار والسلام في الاشهر الاولى، لذا عليك التروي والحذر.

كن واقعياً ولا تغامر في استثمارات غير مضمونة وانتظر حتى آب حيث تتحول الأمور لمصلحتك فتحرز نجاحاً مهماً وتتمتع بدعم كبير.

ستواجه بعض المستجدات وتتفتح عيونك على أشياء جديدة وحقائق وتمر بمرحلة من الشك.

بشكل عام سنة مليئة بالصراعات مع سلطة معينة أو ادارة أو مرجعية كبيرة سياسية أو اقتصادية.

عليك الحذر من عمليات نصب واحتيال، وعليك التكيّف مع الظروف التي ستحيط بك.

7. برج الميزان

ننطلب الاشهر الخمسة الأولى منك الكثير من الهدوء والحذر والإدارة الحكيمة لشؤون حياتك المهنية والمالية.

تكون الفترة بين شباط ونيسان دقيقة لذا عليك تجنب العواصف وعدم التدخل بالمناوشات، ولكنك تمر بفترة نجاح تنهي بها السنة.

الخبر الأفضل لك هو أن كوكب أورانوس سيكف عن إزعاجك بعد 24 اكتوبر وسيكون لديك تقدم وازدهار مالي وتقدم وحلول.

قد تستفيد من مشاكل تطال مؤسسات أخرى وتستغل هذه الفرص وتحول بعض الانهيارات إلى نجاح أكيد.

8. برج العقرب

لا شيء يعيق تحركاتك ونجاحك وثقتك بالنفس، كل شيء ممكن في هذه السنة حيث تستقطب الإعجاب والتأييد والتصفيق والأارباح.

تلتقط الفرص المناسبة في الوقت المناسب، وحده جوبيتير قد يعاكسك حتى شهر آب ويخفف من اندفاعك.

قد يجعلك تتصرف ببعض الامور المتهورة التي تسيء إلى أعمالك.

تتوصل الى إحراز نجاح كبير في كل المجالات وجدير بالذكر أن الاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة تحمل لك حظاً كبيراً ومفاجآت سارة.

9. برج القوس

تطرأ تغييرات كثيرة مربكة في حياتك على مختلف الأصعدة ولكن سرعان ما تعرف أن هذه التغييرات لمصلحتك حتى لو أنها هزتك في البداية.

يحذرك ساتورن من عمليات استثمارية غير مدروسة ومن توظيف مالك بطريقة متسرعة.

انتبه من الكاذبين والسارقين والمراوغين والمحتالين خاصة في أواخر هذه السنة.

تناغم ساتورن و اورانوس يعني انقلابات مهمة جدا في حياتك، ويعني مشاريع جديدة ومفاجآت مميزة في العمل، وأرباح تحققها بصورة غير متوقعة، ويعني أسفار وعمليات استثمارية ومالية وخاصة في شهر آب، وتكون فترة مميزة للبحث عن عمل أو منزل أو مكان إقامة جديد.

تهبك الافلاك حظوظاً ونجاحات في كل ما تقدم عليه بين آب وأيلول وربما يبشرك هذان الشهران بتطور إيجابي.

10. برج الجدي

الحدث الاهم لك هو انتقال جوبيتير الى برج العذراء في 24 أكتوبر، فيفتح أمامك ابواباً واسعة ويحقق لك الأرباح والنجاح وتتحرر من الضغوطات.

تستعيد السيطرة على الأمور وتتاح لك الفرص في الخريف والصيف.

تحصل على عروض مميزة تنال على رضاك وتحقق عمليات استثمارية هائلة، وتحصل على عائدات مالية دون جهد يذكر.

صعوبات إدارية وقانونية في شهر اذار، وتراجع في المعنويات وارتباك وصعوبات وعراقيل في شهر تموز.

في تشرين الأول فحقق الأرباح وتعرف السعادة وتتغير حياتك وخاصة بعد 24 أكتوبر، وتسجل نقاطا لمصلحتك وتطورات تفوق آمالك وأخباراً سعيدة وجوائز ومكافآت.

11. برج الدلو

تطرق أبواب كثيرة تفتح أمامك وتقدم على مشاريع عديدة وتوقع على عقود وتنجز ما بداته منذ سنوات طويلة.

تنتقل الى جديد ويحمل اليك عام 2022 فرص ومناسبات كثيرة للنجاح والتألق.

عليك ان تتصرف بعقلانية وحكمة في الاشهر الثمانية الاولى وان تعمل بدون اوهام او تسرع.

اعتباراً من شهر آب تتحرر من القيود وتنطلق بسرعة لا متناهية وتسجل تطورات ويبتسم الحظ لك.

تتلقى مفاجآت سعيدة واعتراف كبير بكفاءاتك، في الاشهر الاولى من السنة تحضر لمشروع يبصر النور في الصيف.

12. برج الحوت