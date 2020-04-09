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توقعات: الاقتصاد الأميركي سينكمش 30% في الربع الثاني من 2020

منشور 09 نيسان / أبريل 2020 - 09:21
الاقتصاد الأميركي سينكمش 30% في الربع الثاني من 2020
في حين أن فصلين من الانكماش هما فترة زمنية أقصر من الفصول الأربعة المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008
أبرز العناوين
قالت شركة الاستثمار باسيفك إنفستمنت مانجمنت (بيمكو)، إن الإغلاق القسري لشركات في أرجاء الولايات المتحدة وقفزة في البطالة بسبب جائحة فيروس كورونا، سيدفعان الاقتصاد الأميركي للانكماش بنسبة 30% في الربع الثاني، و5% في عام 2020 بكامله.

قالت شركة الاستثمار باسيفك إنفستمنت مانجمنت (بيمكو)، إن الإغلاق القسري لشركات في أرجاء الولايات المتحدة وقفزة في البطالة بسبب جائحة فيروس كورونا، سيدفعان الاقتصاد الأميركي للانكماش بنسبة 30% في الربع الثاني، و5% في عام 2020 بكامله.

وقالت تيفاني ويلدنغ الخبيرة الاقتصادية البارزة في بيمكو، إن أدلة من تقارير للوظائف صدرت أخيراً تشير إلى أن معدل البطالة قد يرتفع بما يصل إلى 20%.

وكتبت ويلدنغ، في تدوينة، أن انكماشاً بنسبة 30% في النمو في الربع الثاني سيعقبه على الأرجح ربعان من التعافي.

وفي حين أن فصلين من الانكماش هما فترة زمنية أقصر من الفصول الأربعة المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 إلا أن عمق الصدمة أكبر بكثير من تلك الانكماشات الفصلية الأربعة التي لم يزد أي منها على 8%.


وبيمكو، التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، هي إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم بأصول تحت إدارتها بلغت 1.91 تريليون دولار في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وبعد ذروة الجائحة في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع حالياً أن تكون في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران، تتوقع بيمكو تعافياً للنمو مع إعادة فتح الشركات وإعادة توظيف العمال.

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Via SyndiGate.info


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