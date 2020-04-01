توقعات: الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا قد ينخفض 6% في 2020

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري الأربعاء إن توقع جماعة ضغط بقطاع الأعمال لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ستة بالمئة بسبب الأزمة الطارئة لفيروس كورونا هذا العام واقعي.

وأضاف جوالتيري لصحيفة الفاتو كوتيديانو اليومية في مقابلة "للأسف التقديرات واقعية... في الوقت ذاته نستطيع القول بأن (الاقتصاد الإيطالي) يمكن أن يستهدف تعافيا قويا".

وقال الوزير أيضا إن اللجوء لآلية الاستقرار الأوروبية لمكافحة الأزمة المرتبطة بالمرض المعدي، في ظل الظروف الحالية، لم يكن خيارا لكن أوروبا بحاجة إلى سياسة مالية مشتركة وكذلك "حلول جديدة لتحديد الاستجابة الملائمة والمشتركة".