توقعات: حصة هواوي من سوق الهواتف العالمية قد تنخفض بـ4% في 2021

توقع تقرير اقتصادي تراجُع حصة شركة الإلكترونيات ومعدات الاتصالات الصينية «هواوي»، من سوق الهواتف في العالم إلى نحو 4% فقط خلال العام المقبل، وهو ما يمثل تراجعاً كبيراً في مكانة الشركة التي كانت الأولى عالمياً من حيث المبيعات في الصيف الماضي.

وحسب تقرير مؤسسة «تريند فورس» لدراسات السوق، الصادر أمس (الثلاثاء)، فإنه من المتوقع وصول حصة «هواوي» من سوق الهواتف خلال العام الحالي إلى 14% قبل أن تتراجع إلى 4% في العام المقبل.

وحرمت العقوبات الأميركية المتتالية ضد الشركة الصينية، من الحصول على تطبيقات أساسية للهواتف الذكية وكذلك من شركاء تصميم الرقائق والتصنيع، مما حرمها من الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية في المجال.

كانت «هواوي» قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي بيع علامتها التجارية للهواتف الذكية المنخفضة «أونر»، في محاولة لإنقاذ الوحدة التي تواجه صعوبات متزايدة بسبب العقوبات الأميركية.

وقالت «هواوي»، في بيان، إن أعمالها تتعرض «لضغط هائل» بسبب عدم توفر المكونات اللازمة لوحدة الهواتف الذكية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الشركة جراء العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تتهمها بتسهيل التجسس لصالح بكين، وتنفي «هواوي» هذه الاتهامات.

وأكدت «هواوي» أنها، بعد البيع، لن تمتلك أي أسهم في الشركة الجديدة أو تشارك في إدارتها.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. وتقول «هواوي» إنها تبيع أكثر من 70 مليون هاتف ذكي من علامة «أونر» التجارية سنوياً.

وتراجع معدل النمو في مبيعات الشركة إلى 9.9% في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مقابل نمو بـ13.1% في النصف الأول من العام.