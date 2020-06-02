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توقعات: خسائر إجمالي الناتج المحلي الأمريكي قد تصل إلى 15.7 تريليون دولار من كورونا

منشور 02 حزيران / يونيو 2020 - 06:11
خسائر إجمالي الناتج المحلي الأمريكي قد تصل إلى 15.7 تريليون دولار من كورونا
يتوقع مكتب الميزانية الأمريكي استمرار التداعيات الاقتصادية للجائحة  على إنتاجية الاقتصاد الأمريكي وإن كان بدرجة بسيطة حتى 2030
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توقع تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي وصول خسائر إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة من 2020 إلى 2030 إلى 15.7 تريليون دولار.

توقع تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي وصول خسائر إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة من 2020 إلى 2030 إلى 15.7 تريليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التقديرات تقل بنسبة 5.3% عن التقدير التراكمي لإجمالي الناتج المحلي خلال السنوات العشر المقبلة والمعلنة في يناير الماضي وقبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع مكتب الميزانية الأمريكي استمرار التداعيات الاقتصادية للجائحة  على إنتاجية الاقتصاد الأمريكي وإن كان بدرجة بسيطة حتى 2030.

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Via SyndiGate.info


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