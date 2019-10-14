توقعات: معدل امتثال "أوبك+"بتخفيضات النفط قد يبلغ أكثر من 200 %

قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يبلغ مستوى امتثال منتجي النفط في أوبك والمنتجين من خارج المنظمة باتفاق خفض الإمدادات ما يزيد عن 200 بالمئة في سبتمبر.

وبحسب ما نشرت "رويترز"، أضافت المصادر أن مستوى الالتزام المرتفع يرجع بشكل أساسي إلى الهجمات على منشأتي نفط في السعودية.