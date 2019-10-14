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توقعات: معدل امتثال "أوبك+"بتخفيضات النفط قد يبلغ أكثر من 200 %

منشور 14 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 10:38
يبلغ مستوى امتثال منتجي النفط في أوبك والمنتجين من خارج المنظمة باتفاق خفض الإمدادات ما يزيد عن 200 بالمئة في سبتمبر
يبلغ مستوى امتثال منتجي النفط في أوبك والمنتجين من خارج المنظمة باتفاق خفض الإمدادات ما يزيد عن 200 بالمئة في سبتمبر
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من المتوقع أن يبلغ مستوى امتثال منتجي النفط في أوبك والمنتجين من خارج المنظمة باتفاق خفض الإمدادات ما يزيد عن 200 بالمئة في سبتمبر

قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يبلغ مستوى امتثال منتجي النفط في أوبك والمنتجين من خارج المنظمة باتفاق خفض الإمدادات ما يزيد عن 200 بالمئة في سبتمبر.

وبحسب ما نشرت "رويترز"، أضافت المصادر أن مستوى الالتزام المرتفع يرجع بشكل أساسي إلى الهجمات على منشأتي نفط في السعودية.

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Via SyndiGate.info


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