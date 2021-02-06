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تونس ترفع أسعار الوقود في مسعى لمواجهة العجز

منشور 06 شباط / فبراير 2021 - 12:24
تونس ترفع أسعار الوقود في مسعى لخفض العجز
تواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في قرابة أربع عقود
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قالت تونس اليوم الجمعة إنها رفعت أسعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، وهي أول زيادة في عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز في الميزانية.

قالت تونس اليوم الجمعة إنها رفعت أسعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، وهي أول زيادة في عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز في الميزانية.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.

وقلصت تونس في العام الماضي أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ نزلت أسعار النفط في السوق العالمية.

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن عجز تونس المالي قد يتجاوز تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.

تواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في قرابة أربع عقود.

وتستهدف ميزانية 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6 بالمئة.

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Via SyndiGate.info


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