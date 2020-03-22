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تونس تعتزم تخصيص 850 مليون دولارلمواجهة تفشي فيروس كورونا

منشور 22 آذار / مارس 2020 - 09:48
تونس تعتزم تخصيص 850 مليون دولارلمواجهة تفشي فيروس كورونا
أكدت تونس 60 حالة إصابة بفيروس كورونا والذي من المتوقع أن يلحق الضرر بقطاع السياحة الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي
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تونس ستخصص 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.

قال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ إن تونس ستخصص 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.

ومن بين الإجراءات الجديدة ستؤجل الحكومة المستحقات الضريبية والضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتؤخر سداد قروض الموظفين محدودي الدخل وتوفر دعما ماليا للأسر الفقيرة.

وأكدت تونس 60 حالة إصابة بفيروس كورونا والذي من المتوقع أن يلحق الضرر بقطاع السياحة الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

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Via SyndiGate.info


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