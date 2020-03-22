تونس تعتزم تخصيص 850 مليون دولارلمواجهة تفشي فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ إن تونس ستخصص 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.

ومن بين الإجراءات الجديدة ستؤجل الحكومة المستحقات الضريبية والضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتؤخر سداد قروض الموظفين محدودي الدخل وتوفر دعما ماليا للأسر الفقيرة.

وأكدت تونس 60 حالة إصابة بفيروس كورونا والذي من المتوقع أن يلحق الضرر بقطاع السياحة الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.