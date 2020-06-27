تونس تعتزم زيادة صادراتها من زيت الزيتون إلى أوروبا

كشف شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي الحكومي للزيت، عن خوض تونس مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، طالبة بصفة رسمية زيادة حصتها السنوية من صادرات زيت الزيتون إلى 100 ألف طن، وتأمل في تفهم الطرف الأوروبي لعقد اتفاقية جديدة بين الطرفين.

واعتبر بيوض في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الحصة الحالية المخصصة للصادرات التونسية «ضعيفة جداً»، ولم تعد تتماشى مع الظرف الاقتصادي الحالي ومستوى الإنتاج المسجل من موسم فلاحي إلى آخر، مؤكداً أن هذه الحصة تم تحديدها من قبل الطرفين قبل 20 سنة من الآن، وهي لا تزيد عن 56.7 ألف طن.

وإضافة إلى قدم هذه الاتفاقية، فإن تونس تراهن على تفهم الطرف الأوروبي أثر تسجيل أرقام قياسية من حصيلة زيت الزيتون، إذ بلغت خلال الموسم الفلاحي الماضي قرابة 350 ألف طن. وتعد أسواق الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس بنسبة تقارب 70 في المائة من المبادلات التجارية الإجمالية.

وبشأن الصادرات التونسية من زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الماضي، قال بيوض إن بلاده استطاعت تصدير كميات استثنائية، وسجلت رقماً قياسياً في تصدير زيت الزيتون بلغ 232 ألف طن على مدى الأشهر السبعة الأخيرة، من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) الماضي، بقيمة مالية إجمالية قدرت بحوالي 1.4 مليار دينار تونسي (نحو 437 مليون يورو). وعلى الرغم من حالة الركود الاقتصادي وغلق الحدود التي عرفتها دول الاتحاد الأوروبي، فقد تمكنت تونس من تصدير قرابة 45 ألف طن في الشهر الواحد على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة.

وقال إن هذه الأرقام القياسية على مستوى الصادرات، تعود إلى جودة زيت الزيتون التونسي، وحصوله على مجموعة من الجوائز العالمية، وذلك مقارنة مع إسبانيا وإيطاليا واليونان، أكبر البلدان المنتجة في العالم، مؤكداً أن الهدف كان مع بداية هذا الموسم تصدير 250 ألف طن من الزيت، وقد تجاوزت الصادرات تلك التوقعات.

وأوضح بيوض أن الديوان التونسي للزيت تمكن من تجاوز تلك التوقعات، عبر التدخل المباشر بشراء الزيت في بداية الموسم وتخزينه لدى الخواص، للتقليص من وفرة الإنتاج في السوق المحلية، وتعديل الأسعار في الداخل، ورفع سعر الزيت الموجَّه للتصدير، وبيَّن أن كميات الزيت المخزنة لدى الخواص حالياً تبلغ حالياً 52 ألف طن.

ووفق ما قدمه المرصد التونسي للفلاحة (وزارة الفلاحة) من معطيات، فقد احتلت صادرات زيت الزيتون قائمة صادرات القطاع الفلاحي، إذ أكد المرصد ارتفاع حصته من الصادرات الغذائية نهاية شهر مايو الماضي، لتصل إلى 49.3 في المائة، بعد أن كانت في حدود 47 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان).



تونس تمول الخزينة بقرض داخلي



