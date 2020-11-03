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تونس ستقلص على الأرجح عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 05:29
تونس ستقلص على الأرجح عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي
عجز الموازنة الذي تخطط له الحكومة إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 14 بالمئة سبق الإعلان عنها
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قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الثلاثاء إنه سيقلص على الأرجح عجز الموازنة الذي تخطط له الحكومة إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 14 بالمئة سبق الإعلان عنها.

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الثلاثاء إنه سيقلص على الأرجح عجز الموازنة الذي تخطط له الحكومة إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 14 بالمئة سبق الإعلان عنها.

وأضاف أنه يعتزم أن يطلب من البنك المركزي تمويل عجز متوقع عند ثلاثة مليارات دينار (1.1 مليار دولار) عن طريق شراء سندات خزانة.

 

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Via SyndiGate.info


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