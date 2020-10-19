تونس قد تطلب من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى

قال وزير المالية التونسي علي الكعلي اليوم الاثنين إن من المرجح أن تطلب الحكومة من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى من أجل تمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.

وأبلغ مسؤولون رويترز أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو سبعة بالمئة إلى حوالي 14 بالمئة، حيث سيزيد الإنفاق بنحو أربعة مليارات دولار.