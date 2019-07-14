تويتر تختبر ميزة تتيح للمستخدمين اختيار “إخفاء الردود”

ستقوم Twitter قريبا باختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين اختيار “إخفاء الردود” على تغريدات محددة، حسبما أعلنت الشركة.

وستكون هذه الميزة، التي تم الكشف عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، متاحة لمستخدمي Twitter الكنديين الأسبوع المقبل، وفقًا للشركة، رغم أن جميع مستخدمي Twitter سيكونون قادرين على تجربة تأثيرات هذه الميزة.

مع التغيير، يمكن للمستخدمين اختيار “إخفاء” أي رد على واحدة من تغريداتهم، ولا يؤدي إخفاءها إلى حظر المستخدم، أو جعل تغريدة تختفي في غياهب النسيان، ولكنها تجعلها أقل وضوحا، حيث تحجبها خلف صفحة إضافية، وسيحتاج أي شخص يقوم بمشاهدة التغريدة الأصلية إلى النقر على أيقونة صغيرة في الركن الأيمن من التغريدات لإحضار الردود المخفية.

واجه Twitter باستمرار شكاوى حول عدم قدرته على مراقبة منصته الخاصة بشكل فعال، حتى عندما يتم الإبلاغ عن التغريدات التي تنطوي على مشاكل، وتعمل الشركة على تغيير بعض قواعدها، ولكن هذه التحديثات تستغرق عدة أشهر لتتشكل.

ومنذ الإعلان عن الميزة الجديدة أثار المغرّدون مخاوف من احتمال إساءة استخدامها، مشيرين إلى أنها قد تغلق النقاش أو تمنع الناس من محاسبة السياسيين على المنصة.