تويتر تدخل في حرب مع أحد أكبر أسواقها

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مع تصاعد الأزمة المطولة سعت الحكومة هذا الأسبوع إلى حظر "وسم مستفز" على "تويتر"، يقول "مودي يخطط إلى إبادة جماعية للمزارعين" وعشرات الحسابات الأخرى.
رفضت شركة تويتر الامتثال لأمر أصدرته الحكومة الهندية بحظر أكثر من 250 حسابا ومنشورا وضع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في قلب عاصفة سياسية في إحدى أسواقها الرئيسة.
ويسود انقسام بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومستخدمي الإنترنت العاديين حول حرية التعبير وممارسات الشركة الأمريكية فيما يتعلق بامتثالها للأوامر. وبدأت هذه المواجهة بعد أن رفضت الشركة هذا الأسبوع "الالتزام والامتثال" لأمر بحذف منشورات وحسابات قالت الحكومة إنها تنطوي على خطر التحريض على العنف.
وبحسب "رويترز" تمثل المواجهة أحدث مثال على تدهور العلاقات بين إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومنصات للتواصل الاجتماعي الأمريكية مثل "فيسبوك" و"واتساب".
وبالنسبة إلى "تويتر" فإن المخاطر كبيرة في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة منهم ملايين يستخدمونه كما يستخدمه مودي وأعضاء حكومته وغيرهم من الزعماء بحماس للتواصل مع الجمهور.
وينظم المزارعون احتجاجا متصاعدا ضد قوانين الزراعة الجديدة، مع إقامة عشرات الآلاف في مخيمات في ضواحي نيودلهي وإغلاق طرق في جميع أنحاء البلاد السبت.
ومع تصاعد الأزمة المطولة سعت الحكومة هذا الأسبوع إلى حظر "وسم مستفز" على "تويتر"، يقول "مودي يخطط إلى إبادة جماعية للمزارعين" وعشرات الحسابات الأخرى.
Via SyndiGate.info
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