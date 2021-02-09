تويتر تدخل في حرب مع أحد أكبر أسواقها

بالنسبة إلى "تويتر" فإن المخاطر كبيرة في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة منهم ملايين يستخدمونه كما يستخدمه مودي وأعضاء حكومته وغيرهم من الزعماء بحماس للتواصل مع الجمهور.