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تويتر تدفع ميزة معاينة الصور بالحجم الكامل في التغريدات

منشور 06 أيّار / مايو 2021 - 08:30
تويتر تدفع ميزة معاينة الصور بالحجم الكامل في التغريدات
طرحت شبكة تويتر الإجتماعية ميزة جديدة للمستخدمين على التطبيقات المخصصة للهواتف الذكية، والتي تتيح للمستخدم عرض الصور التي تظهر في التغريدات بالحجم الكامل دون أن يتم إقتصاص جزء من الصورة في البداية.
أبرز العناوين
أعلنت شركة  تويتر  Twitter عن دفع ميزة معاينة الصور بالحجم الكامل في التغريدات على تطبيق الهاتف في منصتي الأندوريد أو iOS.

أعلنت شركة  تويتر  Twitter عن دفع ميزة معاينة الصور بالحجم الكامل في التغريدات على تطبيق الهاتف في منصتي الأندوريد أو iOS.

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طرحت شبكة تويتر الإجتماعية ميزة جديدة للمستخدمين على التطبيقات المخصصة للهواتف الذكية، والتي تتيح للمستخدم عرض الصور التي تظهر في التغريدات بالحجم الكامل دون أن يتم إقتصاص جزء من الصورة في البداية.

ويمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدمين في معاينة الصور في التغريدات بأبعادها الأصلية في العرض والإرتفاع، ولقد تم بالفعل تجربة آداء هذه الميزة منذ شهر مارس الماضي.

ولقد إتجهت شركة تويتر  Twitter في الماضي إلى إقتصاص كل الصور التي لا تأتي بأبعاد 16:9 بهدف توحيد أبعاد الصور في التغريدات، ولقد أثارت خوارزمية تويتر التي تعمل على القطع التلقائي للصور الكثير من الجدل لتركيز الخوارزمية على إقتصاص الصور بشكل غير إحترافي.

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من جانب أخر تم إختبار الميزة خلال شهر مارس الماضي، ولقد تضمنت الإختبارات تحميل الصور بدقة 4K، ومن ثم بدأت الشركة في دفع الميزة في نهاية الشهر الماضي لجميع المستخدمين، لتغير تجربة عرض الصور على تطبيق الهاتف بشكل كبير.

كلمات دالة:تويتر

Via SyndiGate.info


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