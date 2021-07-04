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تويتر تطور أداة تتيح للمستخدم تحديد من يشاهد تغريداته

منشور 04 تمّوز / يوليو 2021 - 10:35
تويتر تطور أداة تتيح للمستخدم تحديد من يشاهد تغريداته
تويتر اعتاد خلال السنوات الماضية عند تطوير أي أداة أو خاصية جديدة أن يجمع آراء المستخدمين أولا بالنسبة للفكرة وهو ما يجنبه الانتقادات والمشكلات
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كشف موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قيامه حاليا بتطوير أدوات تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنهم مشاهدة تغريداتهم بما في ذلك أداة تقصر إمكانية رؤية التغريدة على "الأصدقاء الموثقين فقط" مع عرض تغريدات المدرجين على هذه القائمة دائما في مقدمة التغريدات التي تظهر

كشف موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قيامه حاليا بتطوير أدوات تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنهم مشاهدة تغريداتهم بما في ذلك أداة تقصر إمكانية رؤية التغريدة على "الأصدقاء الموثقين فقط" مع عرض تغريدات المدرجين على هذه القائمة دائما في مقدمة التغريدات التي تظهر على صفحة المستخدم.

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وأشار "سي نت دوت كوم" المتخصص في التكنولوجيا إلى أندرو كورتر مصمم منتجات في تويتر قدم لمحة أولية عن بعض الأفكار التي تدرسها الشركة حاليا من خلال تغريدته. حيث قال إنه ينتظر رأي المستخدمين في تلك الإفكار. وأضاف أن تويتر لم تقم بتطوير أيا من تلك الأفكار التي عرضها بصورة كاملة حتى الآن.


وأشار إلى أن تويتر اعتاد خلال السنوات الماضية عند تطوير أي أداة أو خاصية جديدة أن يجمع آراء المستخدمين أولا بالنسبة للفكرة وهو ما يجنبه الانتقادات والمشكلات فيما بعد عند طرح الآداة الجديدة للمستخدمين. كما يدرس تويتر فكرة تشمل السماح للأشخاص بالتغريد كشخصيات مختلفة من خلال حساب واحد.

كما يمكن للمستخدمين متابعة كل الشخصيات أو شخصيات محددة من الحساب الواحد. على سبيل المثال يمكن أن يحدد لنفسه شخصية الأب وشخصية العامل وشخصية مشجع كرة القدم ويكون لكل شخصية من هذه الشخصيات تغريداتها المنفصلة على نفس الحساب. في المقابل يمكن لأي مستخدم آخر تحديد أي شخصية من هذه الشخصيات لمتابعتها دون الحاجة إلى متابعة أو رؤية تغريدات باقي شخصيات صاحب الحساب.

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Via SyndiGate.info


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