تويتر قد تتيح ميزة إلغاء نشر التغريدات خلال 5 ثوان

يبدو أن تويتر مازالت تفكر في طرح ميزات تتيح للمستخدمين التحكم أكثر في التغريدات، حيث كشفت جين مانشون ونغ، المتخصصة في تحليل التطبيقات، أن الشركة تعمل على ميزة تتيح إلغاء نشر التغريدات أو التفكير فيها خلال 5 ثواني قبل أن تصل للمستخدمين، وذلك بطريقة مشابهة لما تقوم به جوجل مع البريد الإلكتروني جيميل.

وتهدف الشركة من إطلاق الميزة لمنح المستخدمين فرصة التفكير بمحتوى التغريدات قبل نشرها والتأكد من عدم وجود أخطاء يجب تجنبها.

كان جاك دورسي، مؤسس ورئيس تويتر التنفيذي، سبق وتحدث عن عمل الشركة على ميزات تتيح للمستخدمين التحكم أكثر في تغريداتهم مثل التعديل عليها، لكن الأمر وقتها توقف عند ذلك الحديث كون المنصة ستفقد جوهرها. والآن يبدو أنه يرغب بتوفير حلول مختلفة للمستخدمين من خلال منحهم 5 ثواني للتأكد من نشر التغريدة المناسبة.

وبينما يجد البعض هذا الميزة إضافة جيدة للمنصة، يرى الغالبية بأنها تؤثر بشكل كبير على بيئة المنصة لتأخير نشر التغريدات.

وتؤثر هذه الميزة على نسبة كبيرة من المستخدمين والحسابات الإخبارية، خاصة تلك الحسابات التي تنشر الأخبار العاجلة ونتائج الفعاليات الرياضية.

ووفقًا لموقع MailOnline، الخاص بصحية الدايلي ميل البريطانية، فقد أكدت تويتر لها على بدء اختبار الميزة الجديدة لبعض المستخدمين.

وبينما لم تصرح الشركة بالكثير من التفاصيل حول عملية الاختبار، فإنه من غير المعروف فيما ستصل للجميع أو تلغى.