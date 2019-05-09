تويتر يسمح للمستخدمين إضافة صورة أو فيديو أو صورة متحركة GIF إلى “إعادة التغريد”

أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيسمح للمستخدمين بإضافة صور ومقاطع فيديو وصور متحركة GIF إلى “إعادة التغريد”، وذلك بدلًا من النص فقط.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حساب الدعم الخاص بها على موقعها: “من السهل أن تعبر عن نفسك من خلال إعادة التغريدة مع تعليق، ولكن ماذا لو استطعت أن تخطو خطوة إلى الأمام ليشمل ذلك الوسائط المتعددة”.

وأضافت تويتر في تغريدتها: أنه اعتبارًا من اليوم يمكن للمستخدمين إعادة التغريد باستخدام الصور، أو مقاطع الفيديو، أو صور GIF، وذلك عبر تطبيقها على نظامي أندرويد، وآي أو إس، بالإضافة إلى موقعها على الويب.

ومع أن التحديث الجديد لا يعد تغييرًا كبيرًا، إلا أن دعم إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى إعادة التغريد سوف يؤثر بدرجة كبيرة على كمية الوسائط المتعددة التي تُشارك على تويتر، خاصةً أن إعادة التغريد مع تعليق يعد سلوكًا شائعًا للمستخدمين على الموقع.

للاستفادة من الأداة، يجب الضغط على زر إعادة تغريد، ثم تحديد “إعادة تغريد مع تعليق”، ثم يمكن للمستخدمين تحديد زر GIF أو زر الصورة واختيار صورتهم المفضلة أو مقطع قصير، ثم الضغط على “إعادة تغريد” كما كانوا يفعلون عادة.

ولا تتوفر هذه الميزة حاليًا إلا لمستخدمي iOS و Android للجوال، بالإضافة إلى موقع Twitter على الجوال، لكن من الممكن أن تطرحها الشركة لمستخدمي سطح المكتب في المستقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي يختبر فيه موقع Twitter مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم في تطبيقه التجريبي، Twttr.

وتقول الشركة إن اختبار الميزات الموجودة في النسخة التجريبية سيساعدها في تقرير ما إذا كان سيتم طرحها رسميًا أم لا.