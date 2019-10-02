تويتر يعود للعمل بشكل طبيعي بعد عطل عالمي أثر على آلاف المستخدمين

عادت خدمة شركة تويتر للعمل فيما يبدو اليوم بعد أن أصابها عطل على مستوى العالم لحق بموقع منصة التدوين ومنصة إدارته تويت ديك مما أثر على آلاف المستخدمين.

وتمكن العديد من المستخدمين الآن من الدخول على تويتر وتويت ديك. ولم تصدر الشركة بيانا رسميا لتحديث أنباء العطل.

وفي وقت سابق تلقى موقع (آوتيدج دوت ريبورت) الذي يرصد بلاغات الأعطال أكثر من أربعة آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وقالت الشركة في تغريدة "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعا".