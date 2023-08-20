تبحث شركة وسائل التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقًا" عن طرق لتحقيق أرباح، وبهذا الخصوص فرضت المنصة مؤخرًا رسومًا على استخدام تويت ديك.



تويت ديك تفرض اشتراكات على مستخدميها

بدأت منصة "تويت ديك" بتحويل مستخدمي منصة "إكس"، إلى صفحة تسجيل الاشتراك المدفوع عندما حاولوا الوصول إليها.



وأعلنت منصة "إكس"، في تموز/يوليو أن منصة"تويت ديك"، وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات وقوائم المستخدمين المتعددة في وقت واحد ، سيكون متاحًا فقط لحاملي الحسابات "الموثقة" من شهر آب/أغسطس.





وطُلب من المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى الخدمة الـأسبوع الماضي، دفع ثمن علامة توثيق منصة "إكس العلامة الزرقاء" ،التي أعيدت تسميتها الآن باسم"إكس برو"،بـ رسوم سنوية قدرها 84 دولارًا.



وكانت تويتر التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك العام الماضي، تبحث عن طرق لتحقيق أرباح، وخفض عدد الموظفين وزيادة عدد اشتراكاتها المدفوعة.



وقالت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو، إن الشركة كانت "قريبة" من الإنهيار وأنها ستعزز التوظيف الذي خفضه ماسك.



والجدير بالذكر أن معظم مستخدمي منصة "إكس" الموثق حسابهم في الفترة الحالية، هم أولئك الذين دفعوا مقابل للحصول عليها ، مع أنّ ماسك قد منح رمز التوثيق لبعض منهم.



وتُظهر منصة "تويت ديك" ،التي صدرت منذ أكثر من عقد من الزمان ، الرسائل في الأعمدة وتعمل وظائف البحث والنشر الخاصة بالمنصة بشكل مختلف عن موقع الويب أو التطبيق.



واشترت شركة "تويتر" ، مقرها في لندن، منصة "تويت ديك" عام 2011 وحددت وسائل الإعلام السعر بـ 40 مليون دولار في ذلك الوقت.