ايلون ماسك: المواجهة مع مارك زكربيرج ستكون في إيطاليا.. والأخير يشكك بجدية الأول

كشف الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك إن المواجهة المتوقعة التي يتم الإعلان لها منذ مدة مع مارك زوكربيرج مالك فيسبوك قد تكون في إيطاليا، حيث أكدت السلطات وجود محادثات حول استضافة "حدث خيري عظيم".

إيطاليا مكان متوقع للنزال المقبل بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج



في حين أن أي مواجهة بين عملاقي التكنولوجيا لم يتم تأكيدها رسميًا بعد إلا ان ماسك صرح في وقت سابق على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" الخاصة به "المعروفة سابقًا باسم تويتر" إن الاستعدادات في تقدم.



من جانبه أكد وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو عن اجراءه محادثة مع ماسك حول حدث خيري عظيم، في إشارة إلى النزال المرتقب لا سيما أن إيلون سبق وأعلن أن إيرادات النزل ستذهب لجمعيات خيرية.



ويبدو أن ماسك يأمل أن تدور المواجهة في الكولوسيوم القديم وهو أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو .





واعلن سانجيوليانو في بيان إن أي حدث مع ماسك سيجمع "مبلغًا ضخمًا، ملايين من اليورو، (سيتم التبرع به) لمستشفيات تهتم بالأطفال.



وصرح سانجيوليانو "ستكون أيضا فرصة للترويج لتاريخنا وتراثنا الأثري والفني والثقافي على نطاق عالمي".



وقال ماسك في هذا الخصوص إن "كل ما يتم فعله سيحترم ماضي وحاضر إيطاليا" وأن العائدات "ستذهب إلى قدامى المحاربين" وصرح ايضا إن مباراة القفص ستدار من قبل مؤسسات يديرها هو وزكربيرج وليس من قبل "يو أف سي"، وروج لفنون القتال المختلطة في لاس فيغاس.



وعلى صعيد آخر كشف رئيس "يو أف سي" دانا وايت الذي لا يزال يسعى للمشاركة في الحدث، أنه أخبر مايك تايسون هذا الأسبوع أنه يعتقد أن المعركة ستدر إيرادات بقيمة مليار دولار.



ومن جانبه شكك مارك زوكربيرج مؤخرًا بنية ماسك خوض القتال بشكل جدي، حيث أشار انه ما زال يؤجل الموعد ويرفض تحديده بحجج مختلفة.

