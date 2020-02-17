تويوتا تستأنف العمل في 3 مصانع في الصين

أعلنت شركة تويوتا موتورز اليابانية لصناعة السيارات أمس الأحد، أنها ستستأنف جزئياً عملياتها في ثلاثة من مصانعها في الصين هذا الأسبوع، لاستعادة بعض من قدرتها التي كانت قد توقفت لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص ووضع أكبر اقتصاد في آسيا في حالة اضطراب.



وقال كينسوكي كو المتحدث باسم شركة صناعة السيارات اليابانية في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن المصانع في تشانجتشون وجوانجتشو ستستأنف عملها اليوم الاثنين، بينما تستأنف العمليات في تيانجين في اليوم التالي.



وقال إن العمل في مصنع تشنجدو سيستأنف الأسبوع المقبل. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن انتشار الفيروس أثر على الاقتصاد العالمي، حيث قامت بعض شركات صناعة السيارات الكبرى بتمديد إغلاق المصانع وسط نقص في الأجزاء حيث أعاقت الجهود المبذولة لمكافحة تفشي المرض من تدفق العمال.



وكانت شركة السيارات اليابانية «هوندا موتورز» قد أعلنت أيضاً في وقت سابق أنها تعتزم استئناف عمليات التصنيع في الصين الاثنين.



كانت «تويوتا» و«هوندا» قد أعلنتا تمديد إغلاق مصانعهما في الصين في ظل تشديد البلاد الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المتحور الجديد، وذلك في 7 فبراير (شباط) الجاري.



وذكرت «تويوتا» التي أوقفت العمل بمصانعها في البداية، أنها تعتزم حالياً استئناف الإنتاج يوم 17 فبراير. وقالت الشركة إنها ستعيد فتح مصنعها في 14 فبراير، بهدف معاودة الإنتاج خلال الأسبوع الذي يبدأ في 17 فبراير.



وأنتجت «تويوتا» نحو 1.4 مليون مركبة في مصانعها الأربعة هناك للسوق الصينية في 2019 بزيادة مقدارها 6.‏6 في المائة عن العام السابق.



وأعلنت «تويوتا» بيع إجمالي 1.62 مليون وحدة في الصين، بزيادة مقدارها 9 في المائة عن 2018. وعدلت «تويوتا» توقعاتها بشأن الأرباح التشغيلية للعام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، بالزيادة من 2.4 تريليون ين، بحسب تقديرات أعلنتها قبل ثلاثة أشهر، إلى 2.5 تريليون ين (7.‏22 مليار دولار أميركي).