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تيسلا تأجل إنتاج شاحنتها سيمي مرة أخرى

منشور 03 أيّار / مايو 2020 - 10:53
تيسلا تأجل إنتاج شاحنتها سيمي مرة أخرى
لم تذكر تيسلا أي تفاصيل أو أسباب.
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عندما قدمت تيسلا شاحنتها الكهربائية لأول مرة في 2017 كان من المخطط أن تقوم الشركة بتوصيلها للعملاء في 2019.

أعلنت تيسلا تأخير إنتاج شاحنتها سيمي من جديد، وهذه المرة يبدو أن السبب خارج عن إرادة الشركة.

عندما قدمت تيسلا شاحنتها الكهربائية لأول مرة في 2017 كان من المخطط أن تقوم الشركة بتوصيلها للعملاء في 2019، ولكن الشركة قررت بعد ذلك تسليم أول النسخ من الشاحنة في 2020 وبأعداد محدودة. أما الآن فلن تصل سيمي إلى أصحابها قبل 2021. كما أعلنت الشركة في بيانها رسمي “لقد أجلنا مواعيد تسليم أوائل نسخ سيمي إلى عام 2021”.

لم تذكر تيسلا أي تفاصيل أو أسباب، غير أن العديد من الشركات قامت بتسجيل حجوزات كبيرة من تيسلا سيمي معظمها شركات خدمات شحن وخدمات تجارية، ولكنهم سيضطرون الآن للانتظار من جديد.

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Via SyndiGate.info


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