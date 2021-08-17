تيسلا تعتزم إنتاج أول سيارة من مصنع ألمانيا في أكتوبر

تعتزم تيسلا طرح أول سيارة لها من مصنع ألمانيا جيجا برلين في أكتوبر، وذلك وفق ما صرح به إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لتيسلا.

قال موسك خلال زيارة المصنع الأخيرة “نتطلع إلى الحصول على الموافقة على تصنيع السيارات الأولى ربما في أكتوبر / تشرين الأول إذا كنا محظوظين”.

سابقاً، كان من المفترض بدء الإنتاج في يوليو الماضي، وزعمت تقارير أن الخطة تأجلت حتى يناير 2022. وأنتقد موسك البيروقراطية والروتين في ألمانيا كسبب رئيسي لهذا التأخر.

نأمل أن تنجح تيسلا بالحصول على أذونات العمل في ألمانيا قريبا، وبعيداً عن ذلك، اشتهرت تيسلا بتأخير جداول إنتاجها حتى في الولايات المتحدة، منشأ تيسلا.