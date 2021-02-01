تيسلا ربما لا تتمكن من بيع سياراتها بعجلة القيادة المضلعة

بعد كشف تيسلا عن تحديثات سيارتيها موديل S وموديل X فقد كان التصميم الداخلي مفاجئاً ومستقبلياً.

يبدو أن حتى وكالة سلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة ليست متأكدة بعد ما إذا كانت عجلة قيادة تيسلا الجديدة ستكون قانونية وملائمة لقوانين السلامة، وقال متحدث باسم الوكالة في مقابلة صحفية “في هذا الوقت، لا يمكننا تحديد ما إذا كانت عجلة القيادة تفي بالمعايير الفيدرالية لسلامة المركبات، وسنتواصل مع الشركة للحصول على مزيد من المعلومات”.

يبدو أن معظم النقاد ووسائل الإعلام لا يؤيدون وجود عجلة القيادة المسطحة في السيارة ويعتقدون أن استعمالها سيكون أصعب من العجلة المستديرة خاصة على السرعات المنخفضة، بالطبع يمكن تأكيد ذلك أو نفيه بعد تجارب القيادة المحايدة.