تيك توك يسجل أعلى أرباح في العالم

حقق تطبيق "تيك توك" أعلى نسب الأرباح على مستوى العالم في شهر فبراير الماضي، وهو من بين التطبيقات التي لا تتضمن الألعاب، وفقا لموقع سينسور تاور. وبلغ إنفاق المستخدمين في تيك توك أكثر من 110 ملايين دولار، أي نحو ضعف ما أنفقوه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت نحو 79 في المئة من إيرادات «تيك توك» من الصين، تلتها الولايات المتحدة بـ8 في المئة، ثم تركيا بنحو 3 في المئة. واحتل موقع يوتيوب المرتبة الثانية من حيث الأرباح في التطبيقات غير المخصصة للألعاب في جميع أنحاء العالم لشهر فبراير الماضي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات أكثر من 82 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا سنويا بنسبة 23 في المئة اعتبارا من فبراير 2020. وكان حوالي 51 في المئة من أرباح يوتيوب من الولايات المتحدة، تلتها اليابان بـ12 في المئة.

ويحظى "تيك توك" بشعبية كبيرة بين المراهقين بصفة خاصة، ويجمع أكثر من 30 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة.

ورغم الضغوط نجح تطبيق تيك توك في جلب الجماهير وتجاوز المخاوف الأميركية وخبراء الاتصال المتتالية بشأن انتهاك الخصوصية وحماية البيانات، ليصبح التطبيق الأكثر تنزيلا في العالم خلال العامين الماضيين، متفوقا على فيسبوك وماسنجر الأكثر شهرة وشعبية في مجال شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير سابق صادر عن شركة سينسور تاور المعنية بمتابعة سوق التطبيقات فإنه تم تنزيل تطبيق تيك توك أكثر من 700 مليون مرة خلال 2019 في مختلف أنحاء العالم متفوقا على فيسبوك وماسنجر. كما تم تنزيله أكثر من إنستغرام المملوك لفيسبوك في عام 2018.ورغم قرار الجيش وسلاح البحرية بالولايات المتحدة في شهر ديسمبر من العام الماضي، بحظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك على موظفيهما لأسباب أمنية، فإن شعبية التطبيق لا تزال تواصل الصعود.

وجاء تطبيق واتساب في المركز الأول باعتباره الأكثر تنزيلا في العالم حيث تم تنزيله أكثر من 850 مليون مرة بفضل شعبيته الواسعة في الهند بشكل خاص. وزاد عدد مرات تنزيل تطبيق واتساب في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 39 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق بحسب سينسور تاور.

ووفق تقرير حديث للموقع الإحصائي “سينسور تاور”، وصل عدد مرات تنزيل تيك توك أكثر من 1.5 مليار مرة على متجري أبل وغوغل. وأرجع التقرير تفوقه إلى الطفرة الكبيرة في قاعدة مستخدميه وتحديدا بالهند، حيث بات الهنود يمثلون 31 في المئة من إجمالي مستخدميه حول العالم، يليهم الصينيون بـ11.5 في المئة ثم مستخدموه في الولايات المتحدة بـ8.2 في المئة.

والتطبيق الذي ظهر قبل 4 سنوات فقط، حصد في الربع الثالث من 2019 أكثر من 176 مليون تنزيل في متجري غوغل وأبل، علما أن هذه الأرقام لا تتضمن ما تمّ تنزيله عبر المتاجر الأخرى للتطبيقات في الصين.

ويقول متخصصون إن سبب نجاح تطبيق تيك توك هو استهداف شريحة المستخدمين، الشباب وصغار السن (من 13 إلى 18 سنة)، الذين بدأوا بالهروب من فيسبوك نحو منصات أكثر خصوصية بالنسبة إلى فئتهم العمرية، حيث يتشاركون فيها باهتماماتهم مع من يماثلونهم في السن، لذا هاجروا إلى سنابشات وتيك توك.