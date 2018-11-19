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مؤسس فيسبوك يفقد 17.4 مليار دولار من قيمة ثروته هذا العام

مؤسس فيسبوك يفقد 17.4 مليار دولار من قيمة ثروته هذا العام
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