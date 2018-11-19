مؤسس فيسبوك يفقد 17.4 مليار دولار من قيمة ثروته هذا العام

يحتل زوكربيرغ، 34 عاما، الذي كان ثالث أغنى شخص في العالم، خلف جيف بيزوس وبيل غيتس، المرتبة السادسة على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات

تقلّصت ثروة مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بمقدار 17.4 مليار دولار خلال هذا العام، وسط مواجهة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عاصفة من الهجوم بشأن تعامله مع المنتقدين وتداعيات رده على التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية.

وذكرت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية أن أسهم فيسبوك انخفضت بنسبة 3%، الجمعة الماضية، إلى 139.53 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ إبريل/ نيسان 2017.

ويحتل زوكربيرغ، 34 عاما، الذي كان ثالث أغنى شخص في العالم، خلف جيف بيزوس وبيل غيتس، المرتبة السادسة على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وانخفضت ثروة زوكربيرغ، التي وصلت الآن إلى 55.3 مليار دولار أكثر من 31 مليار دولار من ذروتها في 25 يوليو/ تموز الماضي.

ويقترب لاري إليسون من شركة أوراكل كورب، من المرتبة السابعة مع 54.7 مليار دولار.



وواجه زوكربيرغ ضغوطا جديدة، حين طالب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الملياردير الشاب، بالرد على تقارير إخبارية بأن الشركة استخدمت متعاقدين للرد على منتقدي ممارسات الخصوصية وجهود الشركة لإحباط الدعاية الروسية على شبكتها.

اقرأ أيضًا:

فيسبوك يتعرض لعطل وجيز في العالم نتيجة مشاكل في الشبكة

ما هي خسائر فيسبوك في ظل أزمتها الحالية؟!

فيسبوك تعتزم إطلاق خدمة ووتش لمنافسة يوتيوب في مجال بث ملفات الفيديو