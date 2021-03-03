جاك ما يفقد لقب أغنى رجل في الصين

أظهرت قائمة نُشرت الثلاثاء، أن جاك ما، مؤسس «علي بابا» و«آنت غروب»، فقد لقب أغنى رجل في الصين؛ إذ ازدهرت أوضاع غيره من الأثرياء في الوقت الذي تخضع فيه إمبراطوريته لتدقيق شديد من جانب جهات تنظيمية صينية.

واحتل ما وعائلته موقع الصدارة في قائمة «هورون غلوبال ريتش» لأغنى أغنياء الصين في 2019 و2020، لكن أحدث قائمة أظهرت أنه الآن متراجع إلى المركز الرابع خلف تشونغ شانشان صاحب شركة «نونجفو سبرينغ» للمياه المعبأة، وبوني ما صاحب «تنسنت هولدينغز»، وكولين هوانغ صاحب شركة التجارة الإلكترونية حديثة العهد «بيندودو».

وقال تقرير «هورون»، إن نزوله عن المراكز الثلاثة الأولى يأتي «بعد أن كبحت جهات تنظيمية صينية جماح (آنت غروب) و(علي بابا) على خلفية قضايا مكافحة احتكار».

وتسببت في متاعب ما في الآونة الأخيرة كلمة ألقاها في 24 أكتوبر (تشرين الأول) انتقد فيها منظومة الصين التنظيمية؛ مما أدى إلى وقف الطرح العام الأولي لـ«آنت غروب» التابعة له بقيمة 37 مليار دولار قبل أيام فقط من الإدراج العام لشركة التكنولوجيا المالية العملاقة.

ومنذ ذلك الحين، شددت الجهات التنظيمية التدقيق فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار على قطاع التكنولوجيا بالبلاد، في حين تتلقى «علي بابا» الكثير من هذا الضغط؛ إذ فتحت الجهة التنظيمية المعنية بالأسواق تحقيقاً رسمياً مرتبطاً بمكافحة الاحتكار بشأن «علي بابا» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبعد ذلك، اختفى ما، الذي من غير المعروف عنه الحرص على الابتعاد عن الأضواء، عن أنظار العامة لنحو ثلاثة أشهر؛ مما أثار الكثير من التكهنات بشأن مكان تواجده. وعاود الظهور في يناير (كانون الثاني) في مقطع مصور مدته 50 ثانية.

وبرز تشونغ، أغنى رجل في الصين حالياً، للمرة الأولى في الصدارة بثروة قدرها 550 مليار ين (85 مليار دولار)؛ ما يرجع إلى حد كبير لأداء سعر سهم «نونجفو سبرينغ» وشركة صناعة اللقاحات «بكين وانتاي بيولوجيكال فارامسي إنتربرايز» التي يسيطر عليها أيضاً.