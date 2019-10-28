جمعية مصارف لبنان: البنوك اللبنانية عازمة على تدبير الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص

قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستظل مغلقة ولكنها تعمل علي ضمان تلقي العاملين في القطاعين العام والخاص لرواتبهم.

وذكرت في بيان "على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية".

وتابعت أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب وأن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة" في مختلف أنحاء البلاد.