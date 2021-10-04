حلق صقر الريادة (جناح الإمارات) في سماء إكسبو 2020 دبي، الذي جاء يسرد قصة نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحلم الرواد المبدعين الذين سطروا تاريخاً مهماً في الدولة.

تصميم جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي

جاء جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي بتصميم على شكل صقر، ويقع جناح الإمارات في قلب إكسبو2020 دبي بالقرب من ساحة الوصل حيث أنه يشكل قلب المعرض.



ويعد جناح الإمارات الجناح الأكبر في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث تم بناؤه على مساحة 15 ألف متر مربع، وبارتفاع 4 طوابق.

ويتميز جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي أنه صمم بشكل يراعي مبادئ الاستدامة التي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيقها في مسيرتها القادمة، وذلك وفقاً للأهداف العالمية في مجال الحفاظ على الموارد والبيئة.

ويضم جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي معارض الثقافة والإنجازات، حيث يعرض جناح الإمارات الثقافة الإماراتية عبر محتوى متنوع، ويقدم عروض تراثية تمنح الزائر فرصة التعرف عن قرب على الفلكلور الإماراتي،وأيضًا جاء جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي يبين مميزات البيئة الإماراتية ، وأبرز الشخصيات التي ساهمت في تشكيل ملامح قصة نجاح الإمارات،وفي جناح الإمارات مساحة مخصصة للضيافة في الطابق العلوي.

وزار محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، جناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي



وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي عن فخره واعتزازه بدور أبناء الوطن إلى جانب العاملين الذين يشرفون على جناح الإمارات وتقديره لجهودهم وتفانيهم في العمل.





وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة على تسخير مواردها وطاقاتها لتنظيم استضافة استثنائية للحدث الدولي إكسبو2020 دبي وتنظيمه على النحو الذي يحقق الهدف المرجو منه لجميع شعوب العالم، وهو بناء مستقبل أفضل للإنسانية.