جنرال إلكتريك تعتزم خفض قوتها العاملة حوالي 13 ألف وظيفة هذا العام

قالت شركة جنرال إلكتريك اليوم إنها تعتزم خفض قوتها العاملة حول العالم في وحدتها للطيران هذا العام بما يصل إلى 25 بالمئة، أو حوالي 13 ألف وظيفة، بما يشمل عمليات تسريح طوعية وغير طوعية، عازية ذلك إلى مد فترة برامج تقليل الطائرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتخفيضات الوظائف هي أحدث صور المتاعب المتزايدة لقطاع الطيران التي من المتوقع الآن أن تستمر حتى 2021، إذ هبط الطلب على السفر جوا للركاب في الولايات المتحدة بنسبة 95 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة بوينج إنها ستقلص عشرة بالمئة من قوتها العاملة حول العالم، أو ما يعادل 16 ألف وظيفة، إذ أبطأت بعض معدلات الإنتاج، في حين قالت شركة سبيريت إيرو سيستمز هولدينجز، وهي مورد لبوينج، يوم الجمعة إنها ستخفض 1450 وظيفة أخرى.

ونزل سهم جنرال إلكتريك أربعة بالمئة على خلفية انباء خفض العمالة ليسجل 6.23 دولار.

يأتي خفض الوظائف في جنرال إلكتريك للطيران في إطار وفورات في التكاليف والسيولة بقيمة ثلاثة مليارات دولار أعلنت عنها الشركة الشهر الماضي، وتشمل تخفيضات وظائف سبق الإعلان عنها، بما في ذلك خفض عشرة بالمئة من قوتها العاملة في الولايات المتحدة جرى الإعلان عنه في مارس.