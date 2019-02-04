جنرال موتورز تسرح أكثر من 4 آلاف عامل

ذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة "جنرال موتورز" أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ستبدأ اليوم الاثنين تنفيذ خطة تسريح حوالي 4250 عامل من العمالة الدائمة لديها.

وأشارت التقارير نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيستمر عدة أسابيع، وهي جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة "جنرال موتورز"، مضيفة أنه سيتم تسريح الجزء الأكبر من العمال من خلال الاستقالة الطوعية من جانب العمال.

يذكر أن خطة إعادة هيكلة أنشطة "جنرال موتورز" في مختلف أنحاء العالم تتضمن أيضاً غلق 5 مصانع في أميركا الشمالية في وقت لاحق من العام الحالي. ومن المتوقع أن تحقق هذه الخطة خفضا في النفقات بقيمة 5ر2 مليار دولار خلال العام وبقيمة 6 مليارات دولار تقريباً بنهاية 2020 .

وقال مصدر مطلع إن "جنرال موتورز" ستستغني خلال الشهر الحالي عن حوالي 8000 عامل دائم ومؤقت. كما تعتزم الشركة خفض حجم جهازها الإداري على مستوى العالم بنسبة 25% في إطار خطة إعادة الهيكلة.

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