جنوب السودان يعتزم رفع إنتاج النفط 70 ألف برميل بحلول يونيو

قال وزير البترول في جنوب السودان إن بلاده تأمل بزيادة إنتاج النفط 70 ألف برميل يوميا بحلول يونيو، قبل شهر من الموعد المزمع لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويبلغ إنتاج النفط في الدولة الحبيسة الواقعة في شرق أفريقيا نحو 160 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

وقال الوزير إزيكيل لول جاتكوث في بيان "في ظل احتياطيات مؤكدة تبلغ 3.5 مليار (برميل)، ولم يُستكشف منها سوى 30 بالمئة، فإن هناك المزيد مما يمكن تقديمه للمستثمرين الجادين".

وذكر جاتكوث، الذي كان يحضر مؤتمرا في غينيا الاستوائية، أن من المقرر استئناف الإنتاج في حقول النار والتور ومنقا النفطية بحلول 27 أبريل نيسان.

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