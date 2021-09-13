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جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم بيع فندقين في سيدني

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:01
جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم بيع فندقين في سيدني
نوفوتيل سيدني
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وفق مصدران لم يتم الإفصاح عنهم، يعتزم جهاز أبوظبي للاستثمار صندوق الثروة للاستثمار  بيع فندقين في سيدني، وقد تتم الصفقة بقيمة 500 مليون دولار. 

وفق مصدران لم يتم الإفصاح عنهم، يعتزم جهاز أبوظبي للاستثمار صندوق الثروة للاستثمار  بيع فندقين في سيدني، وقد تتم الصفقة بقيمة 500 مليون دولار. 

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الفندقان هما نوفوتيل سيدني وآي.بي.آي.اس سيدني،يقع الفندقان على ميناء نوفوتيل سيدني وآي.بي.آي.اس سيدني، ويضمان حوالي 780 غرفة، 

أتم جهاز أبوظبي للاستثمار صفقة بيع لـ16 فندقاً عام 2016 لـ لأكور هوتيلز الفرنسية المالكة والمشغلة للفنادق تمتد من فرنسا إلى أستراليا.

وهذان الفندقان يعدان  أحدث فندقين يتم التخارج منهما من محفظة تضم 31 أصلا استحوذ عليها الجهاز في عام 2013. 

 


 

كلمات دالة:اقتصاد أبوظبي

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