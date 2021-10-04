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جواز السفر الإماراتي يتصدر العالم من جديد

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 07:21
جواز السفر الإماراتي
تفوق جواز السفر الإماراتي على العديد من جوازات السفر حول العالم  منها جواز السفر النيوزيلندي، حيث احتل المركز الثاني كأقوى جواز سفر في العالم، بدخول 146 دولة
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عاد جواز السفر الإماراتي من جديد منفرداً في المركز الأول عالمياً وفق مؤشر «باسبورت إندكس»  التابع لشركة "آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية"،وذلك مع دخول 152 دولة حول العالم

عاد جواز السفر الإماراتي من جديد منفرداً في المركز الأول عالمياً وفق مؤشر «باسبورت إندكس»  التابع لشركة "آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية"،وذلك مع دخول 152 دولة حول العالم، منها 98 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و 54 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو بمجرد الوصول. 

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جواز السفر الإماراتي

وتفوق جواز السفر الإماراتي على العديد من جوازات السفر حول العالم  منها جواز السفر النيوزيلندي، حيث احتل المركز الثاني كأقوى جواز سفر في العالم، بدخول 146 دولة، منها 98 لا تطلب فيزا، بينما 48 دولة تمنح حاملي جواز السفر النيوزيلندي الفيزا بمجرد الوصول إلى مطاراتها، وتشترط 52 دولة الطلب المسبق للحصول على الفيزا.

جواز السفر الإماراتي

واحتل المركز الثالث في قوة جواز السفر عالمياً 9 دول حسب المؤشر بدخول 144 دولة وهي:  ألمانيا وفنلندا والنمسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية وأستراليا. 

وجاء في المركز الرابع بدخول 143 دولة كل من  السويد والدنمارك وبلجيكا والبرتغال وأيرلندا.

بينما كان  المركز الخامس من نصيب كل من فرنسا ومالطا وجمهورية التشيك واليونان وبولندا وهنغاريا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، برصيد 142 دولة. 
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كلمات دالة:اقتصاد الإماراتجواز السفر الإماراتي

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