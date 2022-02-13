جواز السفر السعودي الإلكتروني.. مميزاته وطريقة إصداره

كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" يوم الخميس الماضي 10 فبراير عن إطلاق الجواز الإلكتروني السعودي.

خطوات إصدار الجواز الإلكتروني السعودي:

تأتي فكرة جواز السفر الإلكتروني كواحدة من خطوات حرص دول العالم ومن بينها السعودية على التحول الرقمي وهي إحدى مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وعلى المواطن الراغب بإصدار جواز السفر الإلكتروني اتباع الخطوات التالية:

تحديد موعد من خلال تطبيق "أبشر" عبر دخول قائمة المواعيد

الضغط على زر موعد إصدار أو تجديد الجواز

التوجه إلى مقر إدارة الجوازات في المنطقة المتواجد بها

تقديم جميع الأوراق المطلوبة التي تشمل، الهوية الوطنية، وصورتين شخصيتين، جواز السفر القديم

مميزات جواز السفر الإلكتروني:

وكشف حساب الجوازات السعودية الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مميزات جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد وهي:

يتميز جواز السفر الإلكتروني السعودي بامتلاكه أعلى المواصفات الأمنية الحديثة

وجود شريحة إلكترونية تضم بيانات مشفرة خاصة بحامل الجواز الإلكتروني

الحرص على وضع أشهر المعالم التاريخية في السعودية على صفحات جواز السفر

وجود ميزة التحقق الرقمي عبر البوابات الإلكترونية عند المنافذ العالمية

مراعاة كافة متطلبات منظمة الطيران المدني

رسوم إصدار جواز السفر الإلكتروني السعودي:

وحرصت الجوازات السعودية على توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالجواز الإلكتروني السعودي والتي تهم المواطن السعودي من بينها الرسوم الخاصة به.

رسوم الجواز الإلكتروني هي 300 ريال سعودي خاصة بالجواز الذي يصدر كل 5 سنوات، و 600 ريال خاصة بالجواز الذي يصدر كل 10 سنوات.

وسيتم إيصال جواز السفر الإلكتروني الجديد إلى المواطن من خلال البريد السعودي "سبل" وذلك خلال فترة 3 أيام عمل.

الدول العربية التي تستخدم جواز سفر إلكتروني:

لجأت العديد من الدول العربية إلى إصدار جواز السفر الإلكتروني في الفترة الأخيرة، وبدأت 13 دولة عربية العمل بالجواز. في حين تدرس بقية الدول الفكرة، والدول الـ13 التي بدأت بالتعامل بجواز السفر الإلكتروني هي: