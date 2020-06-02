جوجل تتيح تطبيق يخبرك الآن بموعد حذف كل صورة نهائيًا من سلة المهملات

سواء على الهاتف أو الحاسوب، معظم المستخدمين على علم بأن حذف الصور نهائيًا من تطبيق خدمة صور جوجل لا يتم إلّا بعد 60 يوم من إجراء الحذف، حيث ستختفي الصورة المحذوفة من الواجهة الرئيسية للخدمة، ولكن ستظل متاحة في تبويب سلة المهملات، على أن تشغل أيضًا جزء من مساحة التخزين، وهذا يمنح المستخدم الكثير من الوقت لإعادة النظر في قراره.

ومع ذلك، نظرًا لأن الصور المحذوفة يتم ترتيبها حسب تاريخ التقاطها، فلا يمكنك بسهولة تخمين موعد انتهاء الوقت، الآن تتغيّر الأمور، حيث عملت الشركة على جعل تاريخ الحذف أكثر وضوحًا لكل صورة، وذلك من خلال توضيح عدد الأيام المتبقية لحذف الصورة أو الصور بشكل نهائي.

وللوصول إلى ذلك، قم بالضغط على تبويب “المهملات” من على يمين أو يسار “حسب اللغة” واجهة الخدمة، وستُلاحظ الآن أن كل صورة تتضمن مؤقت للعد التنازلي الجديد والذي سيظهر عند توسيعه، وبهذه الطريقة ستعرف كم من الوقت لديك لاتخاذ قرارك، بالتالي إذا كنت متأكدًا بالفعل من قرارك، فيمكنك تسريع الأمور عن طريق حذفها على الفور أو استعادتها.

أخيرًا، هذه الإضافة متاحة من على إصدار 4.51 من تطبيق صور جوجل، ومع ذلك، يبدو أن التغيير من جهة الخادم، لذا فهي تصل المستخدمين بشكل تدريجي، على أن تصل للجميع نهاية الاسبوع الحالي.