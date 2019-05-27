جوجل تضيف ميزة توصيل الطعام إلى الخرائط ونتائج البحث

تضيف جوجل توصيل الطعام إلى مجموعة من الأشياء التي يمكنك القيام بها مباشرة في الخرائط والبحث دون التبديل إلى تطبيق منفصل.

فعند البحث عن المطاعم في Maps أو Search، يمكنك وضع طلب باستخدام زر “Order Online” جديد.

ويمكنك إلقاء نظرة على خدمات التوصيل المتعددة المتوفرة لكل مطعم، إلى جانب معلومات حول رسوم التوصيل ذات الصلة، وستشمل الميزة DoorDash و Postmates و Delivery.com و Slice و ChowNow للبدء، مع إضافة المزيد من الخدمات في المستقبل.

تقوم الشركة أيضا بإضافة خدمة توصيل الطعام إلى تطبيق المساعد الخاص بها، بحيث يمكنك تقديم الطلبات بصوتك، أو إعادة طلب وجبة سابقة، وتقول Google إن وظيفة المساعد تقتصر على تطبيق الجوّال الخاص بها في الوقت الحالي.