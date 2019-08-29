"جوجل" تعتزم وقف خدمة التوظيف "هاير باي جوجل" العام المقبل

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية "جوجل" اعتزامها وقف تشغيل خدمة التوظيف "هاير باي جوجل" في سبتمبر 2020، وذلك بعد نحو عامين من إطلاق هذه الخدمة.

كانت "جوجل" قد أطلقت خدمة "هاير باي جوجل" في يوليو 2017 لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحث عن موظفين جدد وتنظيم المقابلات.

وتم دمج هذه الخدمة في حزمة "جي سويت" التي تضم العديد من خدمات جوجل مثل "جوجل سيرش" و"جوجل كاليندر" و"جي ميل" و"جوجل دوكس".

وكان "دياني جرين" العضو السابق في مجلس إدارة "ألفابيت" الشركة الأم لشركة "جوجل" هو المسؤول عن تطوير حزمة الخدمات، لكنه ترك مجلس الإدارة في وقت سابق من العام الحالي.

وفي نوفمبر 2015 تم اختيار "جرين" ككبير نواب رئيس "جوجل" لخدمات الحوسبة السحابية في أعقاب استحواذ الشركة على شركة "بيبوب" الناشئة.

وضم قطاع الحوسبة السحابية في "جوجل" حزمة "جي سويت" والحوسبة السحابية وأدوات الإنتاجية والتعاون والبرامج والمنتجات.

وسجل القطاع نموا قويا تحت إدارة "جرين" حيث أعلنت "جوجل" في 2018 تحقيق القطاع إيرادات ربع سنوية تقدر بمليار دولار.

وبعد خروج "جرين" من الشركة تولى "توماس كوريان" منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الحوسبة السحابية أوائل 2019