جوجل تفوز في معركتها مع فرنسا بشأن "حق النسيان"

لم تعد شركة جوجل مضطرة لإزالة روابط بيانات شخصية حساسة على مستوى العالم، فقد قضت بذلك المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء ،بحسب ما نشرتة رويترز ،عندما فصلت في نزاع بين شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة وجهات تنظيمية تعمل على حماية الخصوصية في فرنسا.

وكانت هيئة حماية البيانات الشخصية في فرنسا (سي.إن.أي.إل) قد غرمت جوجل مئة ألف يورو في عام 2016 لرفضها إزالة معلومات حساسة من نتائج البحث على الإنترنت على مستوى العالم بناء على طلب في إطار ما يعرف باسم "حق النسيان".