جوجل تلغي مزح يوم كذبة أبريل هذا العام بسبب كورونا

مع تفشي جائحة الفيروسات التاجية، والوفيات الجماعية والكوارث الاقتصادية حول العالم، قررت جوجل تخطي كذبة أبريل هذا العام.

فقد حصل Business Insider على رسالة بريد إلكتروني للشركة تفيد بإلغاء مزح يوم كذبة أبريل من Google رسميا.

وكتبت رئيسة قسم التسويق في Google لورين توهيل في رسالة بريد إلكتروني داخلية: “في الظروف العادية، يعد كذبة نيسان (أبريل) تقليدا من Google ووقتا للاحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية”. “هذا العام، سنقوم بإلغاء هذا التقليد احتراما لجميع أولئك الذين يحاربون جائحة COVID-19.

وكتبت: “هدفنا الأعلى الآن هو أن نساعد الناس، لذلك دعونا نبقي النكات لشهر أبريل المقبل، والذي ستكون بلا شك أكثر إشراقا من هذا”.

تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بـ Twohill إلى مديري الشركة في محاولة للإعلان عن إلغاء مقالب كذبة أبريل الأكبر للشركة، ولإيقاف العمل في أي مشاريع نكت أصغر داخل فرق محددة.

حتى الآن، تم التأكد من أن أكثر من نصف مليون شخص مصابون بالفيروس التاجي على مستوى العالم، وقتل عشرات الآلاف من الناس.

وقد تجاوزت الولايات المتحدة الصين لتوها كدولة لديها أكثر الحالات المؤكدة، كما فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم ويكافحون لدفع فواتيرهم.

سيكون من الحكمة أن تقرأ العلامات التجارية الإعلان، وتتبع خطى Google، وتلغي أيًا من مقالب كذبة نيسان (أبريل) التي كانت مقررة في متاجرها، أو على الأقل تأجيلها حتى العام المقبل.

