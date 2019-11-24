جوجل تمنح 1.5 مليون دولار لمن يكتشف ثغرة في أندرويد

عندما أطلقت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية «غوغل» برنامج مكافأة اكتشاف الثغرات في نظام تشغيل الأجهزة الذكية «أندرويد» كانت أكبر مكافأة تبلغ 38 ألف دولار لاكتشاف أي ثغرة خطيرة والإبلاغ عنها.

وبمرور الوقت زادت قيمة المكافآت مع تزايد شعبية وانتشار نظام التشغيل أندرويد، واتجاه المزيد من الباحثين في مجال أمن المعلومات ومكافحة القرصنة إلى تعقب الثغرات في نظام التشغيل، حتى وصلت قيمة المكافأة إلى 5.‏1 مليون دولار لكل ثغرة خطيرة.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن شركة غوغل لن تدفع مكافأة تزيد على مليون دولار مقابل أي ثغرة يتم كشفها، حيث تسعى الشركة إلى اكتشاف الثغرات الخطيرة التي يمكن أن تتيح للقراصنة التسلل إلى الأجهزة عن بعد دون الحاجة إلى الدخول الفعلي على الجهاز المستهدف، مع إمكانية استمرار السيطرة على الجهاز حتى بعد إعادة ضبطه.

ووفقاً لإعلان غوغل، فإن الباحث الذي يستطيع الوصول إلى ثغرة من هذا النوع سيحصل على مكافأة قدرها مليون دولار، ولكن إذا تمكن من اكتشافها في «نسخ عرض محددة للمطورين» من نظام التشغيل أندرويد فسيحصل على مكافأة إضافية قدرها نصف مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للمكافأة إلى 5.‏1 مليون دولار.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن رصد مبلغ 5.‏1 مليون دولار كمكافأة لاكتشاف ثغرة واحدة في نظام التشغيل أندرويد يعتبر قفزة كبرى في مكافآت «غوغل» التي قدمت خلال الـ12 شهراً الماضي مكافآت قدرها 5.‏1 مليون دولار مقابل كل ما تم اكتشافه من ثغرات في هذه الفترة. وكانت أعلى مكافأة في هذه الفترة 161337 دولارا.